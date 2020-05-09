Мер Дніпра заявляє, що будівництво метро саботують

У Дніпрі турецька компанія «Limak», яка має контракт на будівництво метро в місті, ось уже 9 місяців не може отримати дозвіл на вибухи для будівництва підземки.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов в ефірі програми «Свобода слова» Савіка Шустера, де звернувся до голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі з проханням посприяти вирішенню проблеми.

"Уже 9 місяців ми не можемо отримати дозвіл на вибухи, три рази на селекторі з Кабінету міністрів я це питання порушував. Прошу довести до відома уряду одну просту істину: компанія, яка будує в Дніпрі метро - це компанія, яка побудувала найбільший у світі аеропорт у Стамбулі. Як отримати дозвіл на вибухи в Дніпрі для будівництва метро? Допоможіть із цим питанням розібратися», - сказав Філатов.

Раніше представники компанії «Limak» повідомили, що головне управління Держпраці в Дніпропетровській області вже 9 місяців не надає згоди на проведення вибухових робіт.

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«Представники обласної влади аргументують це тим, що у «Limak» нібито відсутні чотири документи. Але чомусь жодного з них Держпраці раніше не вимагала. Два документі взагалі абсурдні, бо навіть не стосуються будівництва метрополітену. Інші два компанія «Limak» і так має. Їх вимагає законодавство України, але наявність таких паперів відповідає міжнародним стандартам, за якими працює «Limak»: дозвіл на газополум'яні та вибухові роботи, а також на ті, які пов'язані з енергією вибуху (в субпідрядної організації). Серед іншого, Держпраці вимагає від «Limak» дозволу на підземні та відкриті гірничі роботи, які взагалі мають бути в разі видобутку корисних копалин. Дніпро, звичайно, місто, в якому може бути все, але не родовища малахіту в тунелі метро», - зазначив директор КП «Дніпровський метрополітен» Андрій Лєпьошкін.

Зазначалося, що підприємство має всі документи, які підтверджують, що під час будівництва нової гілки видобуток корисних копалин не ведеться.

Міська рада Дніпра і компанія «Limak» звернулися до Президента України Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України, Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку (як інвесторів цього проєкту) та інших міжнародних організацій.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на будівництво метрополітену в Дніпрі з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком було укладено кредитні угоди на загальну суму понад 300 млн євро.

Будувати метрополітен у Дніпрі розпочали ще 1980 року. 24 роки тому запустити вдалося лише 6 станцій загальною протяжністю понад 7 км. Це найкоротший підземний маршрут в Європі. Після добудови станцій «Центральна», «Театральна» та «Музейна», передбачених контрактом між мерією та турецькою компанією "Limak", загальна протяжність підземки сягне вже 11,1 км.