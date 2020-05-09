У Харкові активісти запалили свічки на акції "Перша хвилина миру"

Нічна акція "Перша хвилина миру" на честь Дня пам'яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом відбулася в центрі Харкова на площі Свободи біля волонтерського намету "Все для перемоги".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Понад три десятки активістів патріотичних громадських організацій запалили свічки о 23:01 як нагадування про те, що саме в цей час 8 травня 1945 року після підписання пакту про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Європі закінчилася Друга світова війна.

Акція "Перша хвилина миру" в Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Україна приєдналася до міжнародної акції "Перша хвилина миру" у 2015 році, і відтоді в різних містах країни, як і сьогодні в Харкові, вона стала символом миру", - зазначила одна з організаторів акції, керівник Північно-Східного регіонального відділу Українського Інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова.

Координатор Харківського Євромайдану, журналіст Володимир Чистилін, підкреслив, що російсько-українська війна на Донбасі що все ще точиться: "Віримо в те, що добро переможе зло, і війна припиниться, і ми знову зустрінемося на новій акції "Перша хвилина миру".

Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання.

Слід зазначити, що акція відбулася при повному дотриманні правил карантину - всі учасники були у масках і стояли один від одного на відстані не менше 1,5 метра.