У Харкові активісти запалили свічки на акції "Перша хвилина миру"
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Понад три десятки активістів патріотичних громадських організацій запалили свічки о 23:01 як нагадування про те, що саме в цей час 8 травня 1945 року після підписання пакту про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Європі закінчилася Друга світова війна.Акція "Перша хвилина миру" в Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ
"Україна приєдналася до міжнародної акції "Перша хвилина миру" у 2015 році, і відтоді в різних містах країни, як і сьогодні в Харкові, вона стала символом миру", - зазначила одна з організаторів акції, керівник Північно-Східного регіонального відділу Українського Інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова.
Координатор Харківського Євромайдану, журналіст Володимир Чистилін, підкреслив, що російсько-українська війна на Донбасі що все ще точиться: "Віримо в те, що добро переможе зло, і війна припиниться, і ми знову зустрінемося на новій акції "Перша хвилина миру".
Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання.
Слід зазначити, що акція відбулася при повному дотриманні правил карантину - всі учасники були у масках і стояли один від одного на відстані не менше 1,5 метра.