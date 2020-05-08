На Хмельницькій АЕС зросла кількість хворих на коронавірус

Уже в п'яти працівників Хмельницької атомної електростанції лабораторно підтвердили захворювання COVID-19.

Про це з посиланням на штаб з проведення карантинних, профілактичних та протиепідемічних заходів повідомляє пресслужба АЕС.

"Станом на 8 травня 2020 року підтверджено захворювання на COVID-19 у 5 працівників Хмельницької АЕС. За минулу добу зареєстровано два нових випадки", - йдеться у повідомленні.

Тестування контактних осіб продовжується. Здійснюються усі необхідні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Також інформують, що станом на 10:00 8 травня, за інформацією Центру первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) м. Нетішин, на території міської об’єднаної територіальної громади лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19 у 37 осіб. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання.

На території Нетішинської міської ОТГ знаходиться 151 особа на самоізоляції, 5 осіб – на обсервації. На сьогодні завершився період самоізоляції у 390 осіб.

Міський голова міста-супутника АЕС Нетішина Олександр Супрунюк зазначив у Facebook, що місцевій владі не вдалося локалізувати спалах коронавірусу. Основними причинами він назвав приховування інфікованими інформації про контактних осіб та несвоєчасне звернення до лікарів.

"Причин багато, але основна - нам не надали вчасно дані про прихожан, що відвідували храми на Пасху. Самі прихожани не зв'язувались з лікарями, лише коли ставало зле. Вони (інфіковані - ред.) виявлялись при опрацюванні контактних. Далі вірус поширився в сімейному колі", - зазначив Супрунюк.

За його словами, у більшості випадків вірус підхопили усі члени сімей хворих. Потім заразилися сусіди, які тісно контактували, мали спільний коридор, відмурований за рахунок загального поверхового. Не всі інфіковані надавали правдиву інформацію про контакти та про перебіг хвороби.

Далася взнаки і затримка на 3-5 днів із тестуванням через завантаженість лабораторії в Хмельницькому.

При цьому, підкреслив міський голова, жодного підтвердженого випадку інфікування через магазини, під‘ізди, ліфти наразі не виявлено. Тому при дотриманні санітарних вимог інфікування малоймовірно.

Вдається міська влада і до таких спірних заходів, як оповіщення про місця проживання інфікованих.

"У звязку з тим, що кількість хворих збільшилася, дав розпорядження оприлюднювати в соцмережах адреси будинків, під'їзди та поверхи, де є інфіковані. (Бо оповіщення через старших по будинках неефективне.) Без прізвищ і адрес. Також на поверсі працівники ЖКО чи ОСББ повинні обов'язково персонально попередити сусідів про наявність хворого та проінструктувати про заходи безпеки", - написав Супрунюк.

Він додав прохання до жителів реагувати адекватно: "Більшість інфікованих стали невинними жертвами".

За словами міського голови, наразі опрацьовується послаблення карантинних заходів. При цьому викликає занепокоєння рішення про роботу закладів із надання стоматологічних та косметичних послуг, а також відновлення автобусного сполучення.

Як повідомляв Укрінформ, першого хворого на коронавірус працівника ХАЕС виявили 25 квітня.

Станом на 9:00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 504 нові випадки.

На Хмельниччині, за даними облдержадміністрації, 165 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (за інформацією ЦГЗ - 148), 43 людини одужало, 7 летальних випадків.