На Харківщині вже 115 медиків захворіли на COVID-19

На Харківщині захворіли на COVID-19 уже 115 медпрацівників, найбільше – 23 - у Харківській міській багатопрофільній лікарні №25.

Про це на пресконференції розповів голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Діагноз COVID-19 підтверджений у 115 лікарів із 30 лікарень, які розташовані на території Харківської області. Найбільша кількість хворих – це 25-та Харківська міська лікарка, 23 лікарі констатовано. На другому місці – Чугуївська, 9. Третє місце – по 6 (випадків – ред.) у нас поділяють Валківська центральна районна лікарні та Обласна психіатрична лікарня (в с. Стрілеча Харківського району - ред.)", - повідомив Кучер.

Головний санітарний лікар Харківщини Любов Махота уточнила, що зі 115 захворілих медиків наразі лише 12 госпіталізовано, з них одна людина перебуває в тяжкому стані. Решта мають безсимптомний перебіг захворювання. У 8 медиків уже лабораторно підтверджено одужання.

Загалом на Харківщині станом на ранок 7 травня підтверджено 450 випадків захворювання, з них: 269 – Харків (у т. ч. 8 летальних), 47 – Харківський район, 39 – Зміївський, 32 - Валківський (у т.ч. 2 летальні), 14 – Чугуївський, 10 – Лозівський, 9 – Дергачівський, 8 – Балаклійський, 5 – Вовчанський, 4 – Ізюмський, 3 – Куп’янський, 2 – Коломацький, 2 – Красноградський, 2 – Первомайський, 2- Великобурлуцький, по одному в Богодухівському, Золочівському та Сахновщинському районах. Одужали 49 людей.

Загалом в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків.