На Харківщині відремонтують приймальні відділення 15 опорних лікарень - ОДА

У рамках "Великого будівництва" в 15-ти опорних лікарнях Харківщини відремонтують приймальні відділення, наразі заклади готують проєктно-кошторисну документацію по реконструкції чи ремонту.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

"У 15 опорних лікарнях Харківщини відремонтують приймальні відділення. Ремонтні роботи проведуть у рамках проєкту "Велике будівництво", ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським. За словами заступника голови ХОДА, на даний час 15 опорних лікарень, три з яких знаходяться в місті Харків, проходять процедуру проєктування, аби встигнути вчасно подати необхідні документи", - йдеться у повідомленні.

За інформацією заступника голови ОДА Михайла Черняка, проєкт охоплює будівництво, ремонт, реконструкцію приймальних відділень у лікарнях, а також забезпечення всім необхідним медичним обладнанням.

"Зараз витрачаються кошти лише на проєктування, фінансування буде державним коштом, також держава забезпечить додатково медичним обладнанням у визначеному обсязі", - сказав Черняк.

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За інформацією директора департаменту капітального будівництва ОДА Олексія Белоцького, вже 7 районів області виконали роботу з розроблення проєктів.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках "Великого будівництва" у Харківській області в 2020 році планують відновити 76 км доріг і 6 мостів, завершити реконструкцію та будівництво 5 шкіл, 5 дитсадків та 5 спортивних об’єктів.

Окрім спортоб’єкту в м. Дергачі, фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейном будують у м. Ізюм, а також ФОК зводять у смт Новопокровка та Краснокутськ, а у м. Вовчанську обладнають спортивний майданчик із синтетичним покриттям.

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Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Велике будівництво", який почався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено більше 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.