На Донеччині ремонтують міст через Бахмутку

На Донеччині в межах «Великого будівництва» капітально ремонтують міст через річку Бахмутка на автомобільній дорозі міжнародного значення М-03 (Київ-Харків-Довжанський), на що направлено 29 млн грн коштів з державного бюджету.

Про це 6 травня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

«Із дотриманням правил карантину, але не збавляючи темпу, продовжуємо Велике будівництво на Донеччині. Один з об’єктів - міст через річку Бахмутка на автомобільній дорозі міжнародного значення М-03 (Київ-Харків-Довжанський) на 710+126 кілометрі... Цього року на його капітальний ремонт з державного бюджету виділили майже 29 млн гривень», - написав очільник області.

Він зазначив, що міст, протяжністю 37 метрів, був побудований у 1951 році і востаннє ремонтувався у 1989-му. Нинішні роботи розпочали у березні, і вже "влаштували дорожній одяг на підходах до моста, накладну плиту прогонової будови по правому проїзду споруди, гідроізоляцію та нижній шар мостового покриття".

Щоб залізобетонні конструкції не руйнувалися, проєктом передбачили відновлення бетонної поверхні за технологією і матеріалами фірми Sika в місцях сколів бетону і оголення арматури.

Крім того, в процесі ремонту встановлять сучасне композитне перильне огородження - легке, стійке до корозії, просте у подальшому обслуговуванні та за необхідності - заміні окремих елементів конструкції.

«Оновлений міст служитиме людям ще не одне десятиліття. Буде безпечним та комфортним. Велике будівництво. Працюємо», - написав Кириленко.

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Як повідомлялося, початок масштабної програми – національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським. Це спільний проєкт президента та уряду, мета якого — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 р. в рамках національного проєкту «Велике будівництво» в Україні на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах - впродовж року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг. Очікується, що всі плани будуть втілені вже до кінця цього року.

Програма здійснюється в кожному регіоні України за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» та коштів місцевих бюджетів. Завдяки цьому проєкту уряд планує створити 150 тисяч нових робочих місць.

Фото: dn.ukravtodor.gov.ua