На Рівненщині триває спорудження масштабного спорткомплексу

Масштабний спортивний комплекс на місці колишнього стадіону зводять у Дубровиці Рівненської області в рамках президентської програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У Дубровиці триває будівництво спортивного комплексу. Його зводять «з нуля» на місці діючого стадіону «Горинь» в рамках президентської програми «Велике будівництво». Спорткомплекс матиме 5 легкоатлетичних доріжок, змішане поле для баскетболу та волейболу, власну твердопаливну котельню. У першому корпусі будуть тренерські кімнати, великий зал для ігрових видів спорту, душові та підсобні приміщення. У самому ж залі гратимуть у мініфутбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що спорткомплекс розрахований на 300 глядацьких місць з одночасним заняттям видами спорту близько 80 чоловік.

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На початок травня вже збудували корпус з адмінприміщеннями та ігровий універсальний зал. Найближчим часом будівельники облаштовуватимуть у великому універсальному залі підлогу, висувні трибуни, внутрішнє оздоблення.

У межах президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км доріг.

Як повідомляло агентство, Кабінет міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на загальну суму 533 млн грн, з яких у цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.

Фото: rv.gov.ua