Спорткомплекс у Краматорську планують відкрити 30 вересня

У Краматорську на Донеччині в рамках «Великого будівництва» спортивно-оздоровчий комплекс по вулиці Парковій заплановано відкрити для відвідувачів 30 вересня 2020 року.

Про це повідомили в пресслужбі Краматорської міської ради.

«Наразі будівництво спортивно-оздоровчого комплексу відбувається згідно з графіком. При відсутності перебоїв у фінансуванні об’єкт буде відкрито для відвідувачів 30 вересня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей спортивно-оздоровчий комплекс по вулиці Парковій розташований біля Центру позашкільної роботи управління освіти Краматорської міської ради, в якому знаходиться дитячо-юнацька спортивна школа №2 (ДЮСШ №2). Згідно з проєктом, комплекс матиме обладнане дренажною системою футбольне поле зі штучним покриттям розміром 105x68 м, легкоатлетичні доріжки по колу, сектор для стрибків у довжину, спортивні майданчики для занять воркаутом та пляжним волейболом, тенісний корт, трибуни для глядачів, хазяйські будівлі, роздягальні та підсобні приміщення, а також освітлення.

Це буде загальноміський об’єкт, доступний без обмежень для всіх жителів міста. На ньому забезпечать доступність для маломобільних груп населення. Також заплановано, що до об’єкта буде прокладено під’їзну дорогу та обладнано автомобільну стоянку на 25 місць.

Проєкт комплексу коригувався двічі. До кінця 2019 року були виконані земельні роботи. При їх виконанні виявлено не нанесені на плани комунікації – силові електричні кабелі, на перенесення яких за межі комплексу прийшлось залучати додаткові кошти, та проводити погодження з енергетиками.

Об’єкт зводиться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, міського та обласного бюджетів, в рамках програми Президента України «Велике будівництво».

Як повідомляв Укрінформ, початок масштабної програми – національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським. Починаючи з 1 березня 2020 р. в рамках проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах впродовж року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг. Очікується, що всі плани будуть втілені вже до кінця цього року.

У Донецькій області планують побудувати футбольне поле у парку «Сад Бернацького» у Краматорську, стадіони у містах Волноваха, Слов’янськ та Селидове та спортивно-оздоровчий комплекс у Краматорську. Загальний обсяг фінансування цих п’яти проєктів складає майже 114 млн грн, з яких 76,2 млн грн – це кошти ДФРР, решта – кошти місцевих бюджетів та субвенції на соціально-економічний розвиток територій.

Фото: dn.gov.ua