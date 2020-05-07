СБУ запобігла розкраданню радіоактивного обладнання із львівського підприємства

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли розкраданню зі стратегічного львівського підприємства обладнання із вмістом радіоактивних речовин плутонія та одного із ізотопів нікеля.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку інженер телекомунікаційних систем та мереж одного з держпідприємств Львова. Він мав доступ до складських приміщень, де зберігається обладнання, та викрав радіоізотопне устаткування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисника та його спільника було затримано поблизу підприємства у лісосмузі під час спроби збуту радіоізотопного обладнання.

СБУ запобігла розкраданню радіоактивного обладнання

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили 17 джерел іонізуючого випромінювання. Спеціалісти ДП «Радом» на місці обстежили викрадені прилади та виявили, що радіоактивне випромінювання у 6 разів перевищувало встановлену норму.

Продаж обладнання міг завдати суттєвої шкоди навколишньому середовищу та життю людей. Завдяки оперативній роботі співробітників СБУ жодного ризику для громадян немає. Прилади повернуто у місце безпечного зберігання.

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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) та ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.