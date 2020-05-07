Уряд перерозподілив чотирьом областям субвенцію для виплати зарплат учителям

Кабмін ухвалив перерозподіл освітньої субвенції з держбюджету для недопущення виникнення кредиторської заборгованості з виплати зарплат працівникам закладів середньої освіти Івано-Франківської, Полтавської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту акта, перерозподіл обсягу освітньої субвенції здійснюється з метою забезпечення у видатках на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та не допустити заборгованості з таких виплат.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів із 6 травня розпочав реалізацію програми щодо виплати фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої, другої групи платників єдиного податку, виплату на дітей до 10 років.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, йдеться про підтримку в умовах карантинних обмежень сімей малих підприємців, які виховують дітей. Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування і належать до першої, другої групи платників єдиного податку, можуть скористатися можливістю отримати фінансову допомогу на кожну дитину до 10 років.