Будівництво освітніх закладів у регіонах має бути завершене до вересня - Шмигаль

Міністерство фінансів має якнайшвидше передати кошти Державного фонду регіонального розвитку у регіони для завершення будівництва освітніх закладів до вересня.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прошу Мінфін забезпечити, щоб кошти з ДФРР пішли в регіони якомога швидше. Давайте не будемо затягувати цей процес на липень-вересень, тому що більшість об’єктів – це школи і дитсадочки. Важливо, щоб будівництво тривало вже. До 1 вересня об’єкти освітньої інфраструктури мають бути якісно завершеними. Це дуже важливо", - наголосив Прем’єр-міністр.

Окремо очільник уряду зупинився на програмі «Велике будівництво», на реалізацію якої лише у дорожнє будівництво закладено понад 100 млрд грн.

Як повідомлялося, на фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у Держбюджеті передбачено 4,9 млрд грн.

Програма «Велике будівництво» розпочалася 1 березня. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і 200 приймальних відділень у лікарнях.