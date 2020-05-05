Велике будівництво: у Вінниці нову школу планують відбудувати до 1 вересня

Нова школа на 1200 місць, яку зводять у Вінниці в межах Національної програми «Велике будівництво», має запрацювати до 1 вересня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Сучасна школа у мікрорайоні Поділля на 1200 учнів та новий корпус лікарні швидкої медичної допомоги. Маємо завершити будівництво цих великих об’єктів цього року, і розраховуємо на участь держави у цьому. Обговорили це з міністром розвитку громад і територій України Олексієм Чернишовим, який сьогодні перебуває з візитом на Вінниччині. Головне, щоб діти змогли піти до сучасної школи вже 1 вересня, а нова лікарня якомога швидше стала центром високотехнологічної медичної допомоги», - наголосив Моргунов.

У Вінниці нову школу мають відбудувати до 1 вересня

За його словами, ці проєкти реалізуються у співфінансуванні міського та державного бюджетів.

«В останні роки ми зробили величезний крок вперед завдяки тому, що поруч із коштами територіальної громади мали додатковий ресурс з держбюджету… Розраховуємо, що держава візьме участь і у завершальній стадії будівництва», - зазначив Моргунов.

Міський голова вказав, що на школу, будівництво якої планується завершити в межах програми «Велике будівництво» до 1 вересня, передбачено виділити з держбюджету майже 45 млн грн.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено більше 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.