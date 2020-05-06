У Житомирі від коронавірусу одужали двоє малюків

У Житомирі за минулу добу, 5 травня, від коронавірусу одужали шестеро людей, серед них 1-річний хлопчик та 2-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

«6 нових одужалих. Житомир: дівчинка, 2 роки; хлопчик, 1 рік; чоловік, 20 років; чоловік, 38 років; чоловік, 21 рік; чоловік, 21 рік». – йдеться у повідомленні.

Як зазначив Бунечко, упродовж минулої доби в області лабораторно підтвердили 7 нових випадків COVID-19 і загальна кількість хворих досягла 455.

Зокрема, нові випадки інфікувань зафіксували у Малині, де виявили 2 хворих, а ще по одному – у Житомирі, Романові, Коростишеві, Любарі та Любарському районі.

Найбільше випадків коронавірусу підтверджено у Житомирі (153), Коростені (97) та Бердичеві (88).

В області від коронавірусу одужало 36 пацієнтів, а 11 – померло.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 316 летальних, а 1875 осіб одужали.