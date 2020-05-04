У Житомирській облраді, де у першого заступника голови виявили Сovid-19, провели дезінфекцію

У будівлі Житомирської облради провели дезінфекцію, оскільки виявлено інфікування коронавірусом першого заступника голови - Сергія Крамаренка.

Загальну кількість контактних із ним осіб ще встановлюють.

Про це йшлося на брифінгу в Житомирській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дезінфекція вже проведена у кабінетах, де перебував Крамаренко. Він знаходиться на карантині, а також на карантині всі особи, які ми виявили, що контактували безпосередньо з ним», - зазначив головний санітарний лікар Житомирської області Зіновій Парамонов.

За словами голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, наразі триває встановлення контактних із Крамаренком працівників облради. Точну кількість таких людей пообіцяли повідомити на брифінгу у вівторок, 5 травня.

«Дійсно, Крамаренко контактував з головою ОДА та з деякими із його заступників»,- додав Бунечко.

Як повідомляв Укрінформ, у першого заступника голови Житомирської обласної ради Сергія Крамаренка лабораторно підтвердили коронавірус.

Загалом на Житомирщині підтверджено 430 випадків COVID-19, з яких 23 людей одужало, а 10 померло.

Станом на ранок 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.