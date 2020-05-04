У Житомирській облраді, де у першого заступника голови виявили Сovid-19, провели дезінфекцію

У Житомирській облраді, де у першого заступника голови виявили Сovid-19, провели дезінфекцію

Укрінформ
У будівлі Житомирської облради провели дезінфекцію, оскільки виявлено інфікування коронавірусом першого заступника голови - Сергія Крамаренка.

Загальну кількість контактних із ним осіб ще встановлюють.

Про це йшлося на брифінгу в Житомирській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дезінфекція вже проведена у кабінетах, де перебував Крамаренко. Він знаходиться на карантині, а також на карантині всі особи, які ми виявили, що контактували безпосередньо з ним», - зазначив головний санітарний лікар Житомирської області Зіновій Парамонов.

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За словами голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, наразі триває встановлення контактних із Крамаренком працівників облради. Точну кількість таких людей пообіцяли повідомити на брифінгу у вівторок, 5 травня.

«Дійсно, Крамаренко контактував з головою ОДА та з деякими із його заступників»,- додав Бунечко.

Як повідомляв Укрінформ, у першого заступника голови Житомирської обласної ради Сергія Крамаренка лабораторно підтвердили коронавірус.

Загалом на Житомирщині підтверджено 430 випадків COVID-19, з яких 23 людей одужало, а 10 померло.

Станом на ранок 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

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