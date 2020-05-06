Троє поліціянтів з Краматорська постануть перед судом за катування людини

Троє оперуповноважених Нацполіції постануть перед судом за катування.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у Telegram.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно трьох оперуповноважених відділу кримінальної поліції Краматорського відділу поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області. Правоохоронці обвинувачуються у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", - йдеться у повідомленні.

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Слідством встановило, що в грудні 2019 року один з оперуповноважених отримав доручення слідчого на проведення допиту особи у рамках розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства.

"Після того, як 18-річний потерпілий з’явився на виклик, поліцейський провів його до службового кабінету, де на них вже чекали ще двоє оперуповноважених. Без висунення будь-яких вимог правоохоронці почали бити потерпілого, вимагаючи визнати вину у скоєнні злочину, до якого той не причетний", - відмітили у ДБР.

Затриманого примушували ставати лицем до стіни та били гумовим кийком, погрожували електрошокером, зв’язували йому руки та ноги клейкою стрічкою, позбавляли можливості дихати, притискаючи поліетиленовий пакет до обличчя потерпілого.

"Катування тривали майже 4 години та не призвели до бажаного для поліцейських результату", - зазначили у Держбюро.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.