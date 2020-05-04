Заступник голови Харківської ОДА пояснив, як опинився на фото з Добкіним і червоним прапором

Заступник голови Харківської ОДА Євгеній Грицьков, який відповідатиме за патріотичне виховання в регіоні, заявив, що у 2018 році в Берліні «випадково» потрапив на фото з екснардепом Михайлом Добкіним, який разом з іншими людьми з України тримав червоний прапор.

Про це Грицьков розповів у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо поїздки до Берліна. Вона була в травневі свята. Я зі своїм знайомим їздив. Я перебував у відпустці. А на 9 травня я завжди ходжу на Меморіал (Меморіал у Харковському лісопарку - ред.) покладати квіти та на Висоту маршала Конєва (Меморіальний комплекс у селищі Солоницівка Дергачівського району - ред.). У зв’язку з тим, що я знаходився в місті Берліні, ми поїхали до центрального парку. Я покладав там квіти. Там бачилися з деякими людьми з Харкова, з України, тобто чули українську мову, підходили, спілкувалися. Ця фотографія була не постановочна, я багатьох тих людей, які знаходилися біля мене на фото, особисто й не знаю» - розповів Грицьков.

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Більше того, на уточнюючі запитання журналістів, нащо було взагалі в 2018-му році фотографуватися з червоним прапором, чиновник заявив: «Якщо ви бачили на фотокартці цій, я виходив з покладання (квітів), я не позував там, я просто потрапив в об’єктив камери».

Але свого особистого знайомства з ексголовою ОДА, колишнім народним депутатом Михайлом Добкіним Грицьков не заперечує.

«Михайла Добкіна я знаю, ми не так часто бачимося чи спілкуємося… Я не бачу тут ніяких проблем щодо наших взаємовідносин. Я багатьох керівників обласної адміністрації знав, які були раніше. З деякими у мене дуже нормальні особисті стосунки. Але на політичні якісь моменти це не впливає», - сказав заступник голови ОДА.

Він запевняє, що політичного підтексту в його поїздці не було: «ні в якій офіційній делегації» (разом з Добкіним - ред.) не був» і спільних заходів не відвідував.

«З цього приводу мене запрошували після поїздки в СБУ. Я надав свої пояснення. Ніяких моментів порушення законодавства там немає. Тому продовження цієї історії немає. В кожної людини є свої мотиви присутності на тому чи іншому заході. В мене була особиста поїздка. Я не відвідував з ними ніяких заходів», - сказав Грицьков.

Щодо свого висування в обласну раду від «Опозиційного блоку» в 2015 році, Грицьков повідомив, що ніколи не був членом цієї партії.

Також він зазначив, що головою Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання його призначено, оскільки за посадовою інструкцією розподілу обов’язків саме він відповідає за роботу управлінь, які опікуються патріотичним вихованням.

«Це управління молоді та спорту. Вони займаються цим і координують діяльність з громадськими організаціями. І настав час, з формальних причин, змінити склад Координаційної ради, оскільки багато її членів були представниками ОДА і вже не працюють. Щодо персонального складу. Проєкт було оприлюднено на сайті ОДА для громадського обговорення. Ні в кого не виникало питань щодо тієї чи іншої персони», - прокоментував Грицьков.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці під стінами ОДА відбувся пікет «Проти ватних призначень». Біля сотні людей вимагали відсторонити Грицькова від сфери патріотичного виховання.

фото: ХОДА