Під Харківською ОДА пікет "Проти ватних призначень" - погрожують дійти до Президента

Під стінами Харківської облдержадміністрації відбувся пікет проти призначення головою Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання заступника голови Харківської ОДА Євгенія Грицькова, який раніше висувався до облради від «Опозиційного блоку».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції розгорнули банер із написом «Проти ватних призначень!», на сходах біля адмінбудівлі розклали фотографії з дня захоплення будівлі ОДА у 2014 році. Пікетувальники скандували: «Кучер, виходь!» (Кучер - голова ОДА).

Акція під Харківською ОДА / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

«Ми вимагаємо, щоб призначили людину, яка має відношення до патріотичного виховання. Вимагаємо звільнення, якщо наш голова не прислухається. Якщо він не прислухається, будемо вимагати від президента, щоб він змінив голову», — заявив організатор акції, лідер «Національного корпусу» в Харкові Костянтин Немічев.

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Певні дискусії щодо Грицькова у ЗМІ точаться від самого його призначення (у лютому 2020 року) заступником голови ОДА. В мережі поширили фотографію, зроблену у 2018 році: на ній новоспечений чиновник разом з тодішнім народним депутатом Михайлом Добкіним, який тримав радянський прапор.

У 2015 році Грицьков балотувався до обласної ради від партії «Опозиційний блок», але не пройшов.

До пікетувальників із ОДА ніхто не вийшов. Учасники пікету, серед яких були представники «Національного корпусу», «Національних дружин» і «Демократичної сокири», передали письмове звернення в ОДА.

Як дізнався кореспондент Укрінформу, голова ОДА Олексій Кучер сьогодні перебуває у відрядженні в столиці. Грицьков ситуацію ще не прокоментував – на телефонні дзвінки кореспондента агентства він не відповів.

Зміни до розпорядження щодо персонального складу Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання було внесено 28 квітня – Грицькова голова ОДА призначив головою цієї ради.