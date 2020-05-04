На Житомирщині 107 випадків коронавірусу серед медиків

На Житомирщині 13 пацієнтів з коронавірусом перебувають у тяжкому стані, з них двоє підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Хворобу лабораторно підтвердили у 107 медпрацівників.

На цьому під час брифінгу наголосив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні ми маємо 99 пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні. На жаль, 13 хворих є тяжкими, двоє з них вкрай тяжкі і перебувають на штучній вентиляції легень», - розповів посадовець.

За його словами, шестеро пацієнтів перебувають на кисневій підтримці, а у п'ятьох стан ближчий до середньої тяжкості, але вони потребують відповідного лікування у відділеннях інтенсивної терапії.

Суслик додав, що COVID-19 в області підтвердили у 27 дітей. Троє із них перебувають на стаціонарному лікуванні. Загальний стан усіх пацієнтів задовільний.

Крім того, на коронавірус захворіло 107 медичних працівників Житомирщини.

«На сьогодні ми вже маємо 107 медичних працівників, які хворі на COVID-19. Серед них двоє у стані середньої важкості, а решта – у задовільному стані. У суботу (2 травня), коли було виявлено 30 нових випадків (коронавірусу – ред.), більша половина з них – це медичні працівники», - зазначив Суслик.

Головний санітарний лікар області Зіновій Парамонов зауважив, що у Бердичівській міській лікарні, яку закрили на карантин, захворіло 38 працівників, з яких 28 – це медпрацівники, а решта – обслуговуючий персонал.

«Якщо у Бердичеві і Бердичівському районі захворіло 85 людей, то в лікарні – майже 50%. Лікарня стала джерелом інфекції в районі, тому її закриття було вимушеним», - сказав Парамонов.

Він додав, що другим епіцентром з великою кількістю інфікованого медперсоналу може стати Коростенська міська лікарня.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 430 випадків COVID-19, причому 23 людини одужали, а 10 померло.

Станом на ранок 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.