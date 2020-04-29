На Тернопільщині від COVID-19 помер священник, який таємно проводив богослужіння

У Тернопільській області помер хворий на коронавірус священнослужитель, який негласно проводив богослужіння у приватних домівках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак.

«Напередодні у нас в районі померли двоє місцевих жителів. Одному - 67 років, іншому, священнику, – 55. Його госпіталізували в лікарню у важкому стані. Незважаючи на спроби лікарів, врятувати його не вдалося. Священник із села Потуторів, усупереч застереженням і неодноразовим нашим попередженням усім священнослужителям району, таємно проводив відправи у приватних домівках», - зазначив Кудлак.

За його словами, зараз ретельно перевіряють контактних із священником осіб, у деяких з них вже взято проби для проведення аналізів в обласному лабораторному центрі.

Загалом у Шумському районі виявлено 69 хворих на COVID-19, троє – померли.

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На Тернопільщині – це вже друга смерть священника від коронавірусу.

Станом на 29 квітня в Тернопільській області зафіксовано 664 випадки захворювань на коронавірус, померли 12 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні на ранок 29 квітня підтверджено 9866 випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.

Фото: CTK Photo