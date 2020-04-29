Мер Нетішина написав заяву на УПЦ МП через спалах коронавірусу в місті

Мер міста Нетішин Хмельницької області, де зафіксовано дев'ять випадків зараження коронавірусом, в тому числі захворіли двоє співробітників Хмельницької АЕС, написав заяви на УПЦ Московського патріархату в поліцію і СБУ.

Про це Олександр Супрунюк повідомив в інтерв'ю виданню "Є".

"Перші випадки були виявлені в суботу і одна з жінок - співробітниця Хмельницької АЕС. І проблемно те, що вона мала доступ до місць загального користування, де працює саме оперативний персонал. Вже відібрано 119 зразків контактних осіб на дослідження. Це 75 співробітників атомної електростанції, 24 лікарі та 17 контактних осіб. Ці зразки ми відправили вчора. А в неділю ми відправили зразки тих контактних, які виявили в суботу", - розповів Супрунюк.

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Мер повідомив, що в лабораторії підтвердили три випадки коронавірусу: у священника, диякона і лікаря, які тісно контактували після великодніх обрядів. Також у трьох членів сім'ї священника підтвердили COVID-19.

"На жаль, дружина священника, у якої підтвердили коронавірусну інфекцію, працює на Хмельницькій АЕС. Зараз з усіми цими людьми визначаємо контактних осіб, а це великий обсяг роботи. Адже тільки по першим двом особам ми змушені були перевіряти більше тисячі контактних. Я звернувся до людей через соціальні мережі, щоб всі, хто був на богослужінні, звернулися до своїх сімейних лікарів", - пояснив мер міста.

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Супрунюк заявив, що буде звертатися в правоохоронні органи про відкриття кримінального провадження про масовому зараженні.

"Я вже підписав на СБУ і поліцію заяву про скоєння кримінального злочину. Протягом всього періоду передсвяткових і святкових днів систематично найбільша проблема була зі священниками Московського патріархату, які ігнорували наші заходи, саботували їх, грубо поводилися, погрожували. Досить дивна і неадекватна, мені здається, поведінка... Зараз всі контакти, які є, пов'язані з церквою Московського патріархату, окрім першого випадку. Хоча ця жінка привезла хвороба з Шумського району, де вона вже захворіла і є підозра, що в Почаївській лаврі", - пояснив мер Нетішина.

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Супрунюк заявив, що вважає дії священників УПЦ МП неадекватними.

"Вони підписували документ, що зобов'язуються не допустити масових скупчень. Але проігнорували зобов'язання і, я вважаю, що це є підставою для кримінальної справи", - резюмував мер міста.