У працівника Хмельницької АЕС виявили коронавірус

У працівника Хмельницької АЕС підтверджено захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької АЕС.

"25 квітня 2020 року Хмельницьким обласним лабораторним центром за результатами дослідження біоматеріалів на COVID-19 методом ПЛР підтверджено захворювання у двох пацієнтів інфекційного відділення СМСЧ м. Нетішин. Один із хворих на коронавірус – працівник Хмельницької АЕС", - йдеться у повідомлені.

Як повідомили у пресслужбі ХАЕС, згаданий працівник після виходу з чергової відпустки виконував свої посадові обов’язки з 13 квітня до 17 квітня 2020 року.

"Згідно із поясненнями хворого, 18 квітня 2020 року перебував із підвищеною температурою в домашніх умовах, а 21 квітня був ізольований у інфекційному відділенні СМСЧ м. Нетішин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на позачерговому оперативному штабі Хмельницької АЕС по запобіганню поширенню коронавірусу постановили провести позачергову дезінфекцію місць перебування працівника за час знаходження на роботі, вивести в режим самоізоляції контактних осіб, які перебували поряд з хворим працівником, а також провести тестування на COVID-19 ізольованому оперативному персоналу станції та працівникам, які постійно контактували з цим персоналом.

У пресслужбі ХАЕС також повідомили, що станом на 25 квітня 2020 року всього по Хмельницькій АЕС перебувають на лікарняних 9 працівників.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали.