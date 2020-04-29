На Буковині від коронавірусу вилікувалися майже 100 пацієнтів

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили одужання від COVID-19 ще 19 пацієнтів. Загальна кількість буковинців, які вилікувалися від цієї хвороби складає 98 осіб.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"19 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 98 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що за 28 квітня офіційно підтвердили ще 60 випадків зараження коронавірусом, із них 21 – у Чернівцях.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1489 осіб.

"У лікарнях Буковини для хворих на коронавірус передбачено 2783 ліжок, наразі зайняте 501 ліжко", - додали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 866 випадків захворювання на COVID-19. Із них 250 осіб померли, а 1103 одужали від COVID-19. За добу зареєстрували 456 випадків захворювання.