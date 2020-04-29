У лікарнях Буковини — понад 500 пацієнтів з COVID-19 чи підозрою на нього

У лікарнях Чернівецької області через коронавірус чи підозру на нього перебуває понад 500 пацієнтів, з них 8 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

"Із 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулися 947 буковинців. У лікарнях області станом на 28 квітня перебуває 501 людина. Із них у 190 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою", - йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначають, що за минулу добу госпіталізували ще 38 осіб, яких перевірять на коронавірус.

"У медичних закладах станом на 28 квітня перебуває 51 пацієнт у важкому стані, з них у реанімаціях – 42, на апаратах штучної вентиляції легень – 8", - додали в обласній адміністрації.

Серед важкохворих пацієнтів є двоє дітей. У 5-річної дівчинки коронавірус підтвердили ще минулого тижня. І вона досі у важкому стані підключена до апарату ШВЛ.

Читайте також: В окупованому Севастополі підтвердили 36 нових випадків коронавірусу

Також на вихідних у реанімацію обласної дитячої лікарні госпіталізували хлопчика 2004 року народження із важкою формою анемії та підозрою на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9410 випадків захворювання на COVID-19, із них 239 летальні, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

У Чернівецькій області зафіксували вже 1429 випадків інфікування COVID-19.

Фото: АА