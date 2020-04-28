На Житомирщині Covid-19 підтвердили у трьох жінок

На Житомирщині коронавірус лабораторно підтвердили у трьох жінок із Житомира та Бердичева.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

"На Житомирщині лабораторно підтвердили ще 3 нові випадки захворювання на коронавірус у жителів області. Таким чином в регіоні вже 357 зареєстрованих діагнозів COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нові випадки виявили у Житомирі в жінок 54 та 57 років, а також у 46-річної хворої з Бердичева.

Наразі найбільша кількість інфікованих у Житомирі – 123 пацієнти, Коростені – 66 та Бердичеві – 63.

Загалом в області 8 летальних випадків, а 19 пацієнтів уже одужали.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 26-27 квітня на Житомирщині зменшилася кількість пацієнтів, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, і облдержадміністрації вважають, що захворюваність іде на спад.

За даними ЦГЗ, станом на 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.