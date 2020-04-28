На Житомирщині двоє хворих на COVID-19 підключені до апаратів ШВЛ

На Житомирщині двоє пацієнтів з коронавірусом, які перебувають у важкому стані, підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Про це на брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Серед важких у нас 6 пацієнтів. На апаратах штучної вентиляції легень - двоє. Вчора ще перевели 85-річного пацієнта з супутньою патологією у Житомирській районній лікарні. Раніше на нього (апарат ШВЛ - ред.) перевели 52-річну пацієнтку з Новограда-Волинського», - сказав Суслик.

Крім того, двоє пацієнтів у Коростені та Бердичеві отримують кисневу підтримку. Стан ще 2 хворих наразі ближчий до середньої тяжкості.

Посадовець наголосив, що в області 85 хворих перебувають у стаціонарних відділеннях.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині лабораторно підтверджено 354 випадок коронавірусу, 8 хворих померло, а 19 одужали.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.