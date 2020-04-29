У Чернігові підприємці влаштували автопробіг, вимагаючи дозволити їм працювати

У Чернігові підприємці провели автопробіг із вимогою дозволити працювати малому бізнесу.

Плакати з відповідними вимогами мітингувальники прикріпили на свої машини, повідомляє у Facebook Чернігівська міська рада.

"Масштабний автопробіг провели 28 квітня в Чернігові представники малого бізнесу. Проїхавши проспектами Перемоги та Миру, вулицями Шевченка, Рокоссовського та Героїв Чорнобиля, підприємці зібралися на Красній площі, щоб описати ситуацію з малим бізнесом та висунути свої вимоги", - ідеться у повідомленні.

Вислухати мітингувальників на центральну площу обласного центру прийшов міський голова Владислав Атрошенко. Він висловив підтримку підприємцям, але зазначив, що остаточне рішення — все ж за Кабміном.

"Об’єктивно на ринку, на повітрі є більше можливостей дотримання карантинних заходів безпеки, ніж у магазинах. Те ж стосується і бізнесу, який розміщений на перших поверхах - його теж треба відкривати", - вважає міський голова.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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Зокрема, в країні закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Тимчасово заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 11 травня.