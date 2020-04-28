У Чернігові коронавірус підхопила медсестра, яка брала кров у хворої

У Чернігові підтверджено третій випадок інфікування коронавірусом - у медичної сестри, яка брала кров у хворої на COVID-19. Наразі фахівці розбираються, як могло статися зараження.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"У Чернігові - третій лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Це медсестра одного з закладів Чернігова, яка контактувала з хворою - робила забір крові для аналізу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогоднішній нараді в муніципалітеті міський голова Владислав Атрошенко доручив розібратися, як таке могло статися - чи захисні засоби не ефективні, чи медпрацівниця їх узагалі не вдягала.

Коло контактних осіб інфікованої з’ясоване, усім буде проведено ПЛР-тестування.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, цей випадок інфікування медпрацівника на Чернігівщині - вже п’ятий. Раніше з’являлась інформація про виявлення коронавірусу в жінки-медика з Борзнянського району та трьох медиків Прилуцької міської лікарні.

На сьогодні в Чернігівській області зафіксовано 39 підтверджених випадків COVID-19, з них кожен 8-й - у медпрацівника, 4 - летальні. Шість людей одужали і виписані з лікарень.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.