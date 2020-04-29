У ландшафтному парку "Диканський" придумали, як заохотити людей прибирати сміття

Керівництво регіонального ландшафтного парку "Диканський" на Полтавщині обмінює календарі, розмальовки, буклети, екосумки та смачне варення на мішки зі сміттям. Така акція для природолюбів триватиме до 11 травня.

Про оригінальний челендж під час карантину повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми довго думали, як зробити так, аби і людей долучити до прибирання довкілля, і не порушити карантинних вимог. Зрештою, вирішили вручити подарунки, приготовлені ще з минулого року до традиційного обласного свята «Пісні Бузкового гаю», яке цього травня точно не відбудеться, тим, хто самостійно вийде вигрібати сміття. Якщо раптом хтось виходить, вибігає чи виїжджає на прогулянку на природу, просимо прихопити з собою мішок та рукавички. А щоб стати учасником акції, слід сфотографувати територію до прибирання та після і поставити фото в коментарях під оголошенням на сторінці ландшафтного парку у Facebook. До акції просимо підключатися всіх українців, адже у нас одна земля, одна планета", - розповіла директор парку «Диканський» Ірина Черкаська.

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Перший подарунковий набір уже отримали Ірина та Марина Кікоть - мама і донька з Диканьки, котрі прозвітували про прибране звалище сміття в Розі - дубовому лісі з велетенськими мурашниками, описаному Самійлом Величком, неподалік якого живуть.

Інший приз відправиться у Миколаїв, у родину Юрія Скоробогатова, котрий також разом з дітьми долучився до прибирання прибережної смуги Південного Бугу, де водяться зелені ящірки.

"Дітям скажу, що це подарунок від чарівників і охоронців лісу. Вони будуть у захваті, якщо дізнаються за що. Бо просто благають знову сходити в ліс на прибирання", - написав Юрій, дізнавшись про винагороду за зроблену добру справу.

"Заохотимо також школяра з Диканьки Максима Заїку, котрий уже другий рік збирає по сусідах і знайомих відпрацьовані батарейки. Минулого року хлопчина приніс нам на зберігання три кілограми небезпечних відходів, а цього року має вже два. Це те сміття, яке не потрапило в довколишнє середовище і не забруднили його", - повідомила Черкаська.

Інший мешканець Диканьки, Юрій Брус, написав, що він разом з сусідами вже кілька років поспіль по кілька разів на рік прибирають Дзюбин став «не заради челеджу і подарунків, а заради того, щоб односельці могли відпочити в гарному, охайному місці. Лишень цієї весни вже двічі прибирали».

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"Подарунків вистачить на всіх. Тим паче, смачного сливового варення з додаванням чебрецю і яблучного з малиною для «підсолодження» учасників акції доволі наварила моя подруга Марина Широбокова. Ми раді простимулювати людей за таку потрібну працю", - запевняє Черкаська.

Та й роботи вистачить – територія лишень регіонального ландшафтного парку «Диканський» займає близько 12 тисяч гектарів. Це третина площі району.