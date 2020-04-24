Київ і область створили робочу групу для запобігання та подолання наслідків пожеж

Місто Київ спільно з Київською областю створили робочу групу для запобігання та подолання наслідків пожеж.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тільки за останніх два тижні у Києві та регіоні сталося майже 600 пожеж. Також масштабна пожежа минулого тижня сталась у Житомирській області, палало і в Чорнобильській зоні. Ви пам’ятаєте, як Київ задихався від гару в повітрі та й сьогодні повітря не ідеальне. Тому ми з фахівцями області плануємо спільно запобігати та долати наслідки пожеж", - розповів Кличко.

За його словами, йдеться про посилення відповідальності за спалення сміття і трав’яного настилу, запобігання пожежам, впровадження стаціонарної системи моніторингу повітря в Києві та області, взаємодію міських і обласних служб у підготовці спецтехніки, витратних матеріалів для подолання пожеж.