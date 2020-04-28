Зеленський призначив голів чотирьох райдержадміністрацій

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження, якими призначив голів чотирьох районних державних адміністрацій.

Тексти відповідних документів оприлюднені на сайті глави держави.

Зокрема, Президент призначив Сніжану Чернову головою Куп'янської районної державної адміністрації Харківської області, а Олександра Дубченка — головою Вільшанської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

У Луганської області головою Попаснянської РДА призначений Роман Власенко, а Новопсковської - Світлана Слюсарєва.

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Раніше Зеленський звільнив Валерія Радібеду з посади голови Сновської районної державної адміністрації Чернігівської області, Юрія Ткаченка - з посади голови Вільшанської РДА Кіровоградської області. Геннадія Мар'яненка звільнено з посади голови Олександрівської райдержадміністрації Донецької області.

Фото: Офіс Президента