Зеленський призначив голів чотирьох райдержадміністрацій
Тексти відповідних документів оприлюднені на сайті глави держави.
Зокрема, Президент призначив Сніжану Чернову головою Куп'янської районної державної адміністрації Харківської області, а Олександра Дубченка — головою Вільшанської районної державної адміністрації Кіровоградської області.
У Луганської області головою Попаснянської РДА призначений Роман Власенко, а Новопсковської - Світлана Слюсарєва.
Раніше Зеленський звільнив Валерія Радібеду з посади голови Сновської районної державної адміністрації Чернігівської області, Юрія Ткаченка - з посади голови Вільшанської РДА Кіровоградської області. Геннадія Мар'яненка звільнено з посади голови Олександрівської райдержадміністрації Донецької області.
Фото: Офіс Президента