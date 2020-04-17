Президент провів кадрові ротації у РДА на Київщині та Харківщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив голову Краснокутської районної державної адміністрації на Харківщині та призначив нового очільника Кагарлицької РДА на Київщині.
Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави.
Згідно з розпорядженням №276/2020-рп звільнено Олексія Бєлоцького з посади голови Краснокутської РДА Харківської області "у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України".
Водночас розпорядженням №277/2020-рп Президент призначив Ігоря Будюка головою Кагарлицької РДА Київської області.