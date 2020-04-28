У Львові деяких підприємців звільнять від сплати єдиного податку

Львівська міська рада прийняла рішення про звільнення від сплати Єдиного податку підприємців, які не вели діяльність під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

«Пропонуємо, згідно КВЕД, діяльність яких була під забороною, на квітень-травень встановити нульову ставку для підприємців платників єдиного податку I та II групи», - зазначила директор департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Під час обговорення було запропоновано термін надання пільг платникам таких видів податків, які не здійснювали господарської діяльності під час карантину, продовжити до 30 червня.

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За відповідну постанову з правками проголосували 53 депутати.