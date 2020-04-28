У чотирьох медпрацівників Прикарпатського онкоцентру підтвердили COVID-19

Вісімнадцять працвників Прикарпатського клінічного онкологічного центру перебувають на стаціонарному лікуванні, з них четверо хворіють на COVID-19.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу сказав голова облдержадміністрації Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 28 квітня в обласному онкологічному центрі 18 медпрацівників перебувають на стаціонарному лікуванні в медзакладах. З них двоє лікарів і двоє медсестер отримали лабораторне підтвердження COVID-19», - розповів Федорів.

За його словами, решта фахівців онкоцентру лікуються від пневмонії. Їх стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Жодний з них поки не потребує апарату ШВЛ.

Загалом, каже Федорів, на Прикарпатті коронавірусну інфекцію підтвердили у 170 медпрацівників, з них 60 – лікарі і 84 – середній медичний персонал.

У комунальному некомерційному підприємстві «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради» працюють 71 лікар, з них 35 - вищої категорії. Стаціонар центру розрахований на 235 місць. Наразі тут запроваджено карантин і тимчасову заборону для відвідування пацієнтів.

Станом на 28 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтвердили 783 випадки COVID-19, з них 49 – летальні, 72 особи одужали.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

Фото: onkocentr.com.ua