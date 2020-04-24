На Прикарпатті перші випадки COVID-19 завезено з-за кордону - головний санлікар області

В Івано-Франківській області зараз реєструють кілька сімейних вогнищ захворювання на COVID-19, які є наслідками завезених з-за кордону перших випадків цього захворювання.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу сказав головний державний санітарний лікар в області Руслан Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У ході проведених епідрозслідувань перших випадків захворювання на COVID-19 в області вдалося з’ясувати, що це були випадки, завезені з-за кордону нашими громадянами. Як наслідок, маємо інфікування при контакті з близькими і родичами. Тепер в області є кілька сімейних вогнищ», - розповів Савчук.

Він зазначив, що інфікування в храмах Прикарпаття «зведено до мінімуму».

«Карантинні заходи діють. Богослужіння проводять онлайн. Навіть не припускаємо перебування наших громадян у храмах. Парафіяни не мають контактів», - стверджує Савчук.

За офіційною інформацією, на територію Прикарпаття з початку карантинних заходів заїхали 1 тисяча 55 громадян. За порушення карантинних заходів правоохоронці склали 20 адмінпротоколів. У їх числі – порушення карантину з боку священика УПЦ Московського патріархату.

Станом на 24 квітня на Прикарпатті лабораторно підтверджені 684 випадки захворювання на COVID-19, з них 45 – летальні.

За даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.