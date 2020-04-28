Найбільше в Україні випадків одужання від COVID-19 - на Вінниччині

На Вінниччині станом на 11.00 вівторка лабораторно підтверджено 95 одужань від COVID-19, або майже 10% від усіх випадків в Україні. Це найвищий показник серед регіонів країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Станом на 28 квітня на території області зареєстровано 406 випадків хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 27 дітей (Вінниця - 15, Гайсин – 4, Вінницький район – 2, Барський, Літинський, Чернівці, Томашпільський, Тростянецький та Калинівський райони - по 1 випадку). Одужали 95 осіб», - йдеться у повідомленні.

Наразі від коронавірусу в регіоні одужали майже чверть пацієнтів з лабораторно підтвердженим коронавірусом, це 23% із 406 інфікованих. Протягом останньої доби в області лабораторно підтверджено 25 випадків одужання.

Випадки захворювання на COVID-19 зафіксовані у 24 адміністратичних одиницях, найбільше у Вінниці - 179 та Калинівському районі - 72.

Згідно з даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні від коронавірусу одужали 992 пацієнти, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Таким чином, частка Вінниччини у загальному обсягу одужань від COVID-19 становить 9,6%.

В Україні підтверджено 9 410 випадків COVID-19, з них 401 протягом останньої доби. Загалом, 992 пацієнти вже одужали, з них 209 медпрацівників.