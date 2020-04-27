Поліція з'ясовує, де поховали в Умані померлого від COVID-19 американського паломника

В Умані правоохоронці перевіряють інформацію про те, що померлого на початку квітня паломника-хасида, інфікованого COVID-19, незаконно поховали поза територією цвинтаря в яру.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Уманської міської ради.

"10 квітня 2020 року начальник відділу житлово-комунального господарства Віталій Харченко звернувся із заявою до правоохоронних органів з приводу опублікованого відео у соціальній мережі від 09 квітня 2020 року, в якому стверджується про незаконне поховання в м. Умань померлого від коронавірусу паломника-хасида", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що наразі триває досудове розслідування цієї справи.

В разі підтвердження даного факту йтиметься про ознаки суспільно небезпечних діянь, що можуть привести до загрози погіршення епідеміологічної ситуації в місті. За це передбачено покарання, зокрема, за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням), ст. 44 п.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил щодо карантину людей).

Водночас у міськраді стверджують, що до ритуальної служби м. Умань (яка є спеціальним підрозділом Уманського КП «Комунальник») особи, які здійснювали поховання померлого паломника, не зверталися. Відтак, ритуальні послуги, у тому числі виділення місця для поховання на кладовищах міста Умані, реєстрація поховання, видача свідоцтва про поховання та інші передбачені послуги не надавалися.

У відео, про яке йдеться в дописі, користувач соцмережі демонструє начебто місце поховання, розташоване на деякому віддаленні від єврейського цвинтаря, у неорганізованому місці - яру, який автор ролика називає "старою станцією перекачки".

Пізніше інший уманчанин виклав у мережу відеозаписи того, як ділянку, яку вважають незаконною могилою, заливають бетоном і обкладають бетонними блоками.

Як повідомляв Укрінформ, на початку квітня в Умані від COVID-19 помер 47-річний громадянин США. Він прибув в Україну з дружиною і шістьма дітьми як паломник із Лондона 11 березня. Пізніше у жінки і двох дітей також підтвердили коронавірусну інфекцію.

Міністерство охорони здоров'я України у зв’язку зі зростанням кількості летальних випадків від COVID-19 рекомендувало тимчасово при проведенні поховань дотримуватись особливих рекомендацій, зокрема, ховати померлих від коронавірусу у щільно закритій труні, при транспортуванні застосовувати непроникні герметичні пакети-мішки для тіла та виконувати інші вимоги протиепідемічної безпеки. Органи місцевого самоврядування повинні здійснювати облік осіб, які були присутні під час поховання.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени, на святкування юдейського Нового року, сюди приїжджають 20-30 тис. прочан.

Фото: АА