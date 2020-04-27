У Херсоні через дезінфекцію водопровідних мереж відключать воду під час карантину

У Херсоні 28 та 29 квітня буде проводитися щорічна планова дезінфекція водопровідних мереж.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«Нагадуємо херсонцям, що з 00:00 28 квітня до 12:00 29 квітня у Херсоні буде проводитися щорічна планова дезінфекція водопровідних мереж (окрім мкрн Корабел). У цей період вода в міській водопровідній мережі буде відсутня або подаватиметься з високим вмістом реагенту, тому користуватися нею заборонено», - йдеться у повідомленні.

На час проведення дезінфекції херсонцям рекомендують завчасно запастись водою для питних і господарчо-побутових потреб.

Як раніше повідомляв Укрінформ, рішення про проведення дезінфекцію водопровідних мереж, попри карантин, влада ухвалила, враховуючи епідситуацію і біопроби.

У Херсоні зафіксовано 10 випадків захворювання на коронавірус, 5 із хворих вже одужали.

Загалом в області станом на 14 годину 27 квітня зафіксовано 88 лабораторно підтверджених випадів COVID-19, загалом одужала 31 людина, зафіксовано один летальний випадок.