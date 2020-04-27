За минулу добу на Буковині померли троє осіб: одна з COVID-19 та дві з підозрою на нього

У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували три смерті від коронавірусу. Один померлий 51-річний чоловік мав підтверджений COVID-19, а двоє пацієнтів були із пневмоніями та підозрою на коронавірус.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"За добу зафіксовано 3 летальних випадки. Серед них: чоловік (51 рік) - з підтвердженим коронавірусом; чоловік (55 років) - з підозрою та жінка (57 років) - з підозрою.

Усі померлі мали двосторонню пневмонію", - йдеться у повідомленні.

Також в обласній адміністрації зазначили, що за вчорашній день підтвердили ще 34 нових випадки COVID-19. Загальна чисельність інфікованих по області від першого встановленого випадку - 1375 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19. З них 220 людей померли, а 864 пацієнти одужали.