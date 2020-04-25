На Київщині горять 20 гектарів трави та очерету, вогонь знищив два будинки

На Київщині горять 20 гектарів трави та очерету, вогонь знищив два будинки

Укрінформ
На Київщині пожежа, яка виникла біля села Старі Безрадичі Обухівського району, охопила 20 гектарів трав'яного настилу й очерету, а потім перекинулася на будівлі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"25 квітня поблизу с.Старі Безрадичі Обухівського району виникла пожежа трав’яного настилу та очерету на площі близько 20 га, з подальшим розповсюдженням, внаслідок сильного вітру, на будівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 17:30 триває гасіння пожежі. Вогнем знищено 3 господарчі будівлі та 2 дачних будинки. Врятовано 5 житлових будинків.

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У ДСНС стверджують, що загроза розповсюдження вогню на житловий сектор відсутня, жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС

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