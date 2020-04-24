Погорільці з Житомирщини повністю забезпечені одягом та їжею - голова ОДА

Жителі сіл Овруцького району, чиї будинки згоріли під час лісової пожежі, наразі забезпечені одягом і харчами, але потребують будівельних матеріалів та інструментів.

Про це розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко в ефірі програми «Відкрита студія».

«Дякую волонтерам та благодійникам, які повністю забезпечили людей одягом і продуктами харчування. Зараз точно ніхто там не голодний. Наразі люди просять будівельні матеріали та інструменти, щоб починати відновлювати те, що згоріло», - зазначив Бунечко.

Він додав, що, оскільки жителі постраждалих сіл ведуть натуральне господарство і утримують худобу, то кормом для тварин вони також забезпечені.

Найближчим часом благодійники передадуть постраждалим і велосипеди, про які вони просили.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Пожежі в Житомирській області, які виникли 16 квітня, досі продовжують ліквідовувати. Внаслідок них вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди. Найбільше постраждали села Магдин та Личмани.

Фото: zt.dsns.gov.ua)