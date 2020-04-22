Уряд виділив 25 мільйонів на ліквідацію наслідків пожеж на Житомирщині

Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні доручив Міністерству економіки виділити 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Це, зокрема, підтримка людей, які постраждали через поширення вогню", - наголосив він.

За його словами, лісові пожежі — це не лише про знищення природи. Але й, на жаль, про людей, які залишаються без даху над головою. Адже через вогонь на Житомирщині постраждали понад 70 будинків, підкреслив прем'єр.

Він також подякував рятувальникам та всім, хто допомагає приборкувати пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, пожежі у Житомирській області охопили територію 4 090 гектарів.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що незабаром будуть висновки щодо відповідальності власників землі, які можуть бути причетними до підпалів.

Фото: ДСНС