На Житомирщині локалізували усі осередки вогню — ДСНС

Рятувальники, які борються з вогнем на Житомирщині, локалізували усі осередки вогню.

Про це заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на онлайн-брифінгу 22 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація із пожежами у Житомирській області поступово покращується... Протягом минулої доби локалізовано останній осередок на території Виступовицького лісництва поблизу сіл Жолудівка і Журба. Таким чином, всі осередки вогню у Житомирській області локалізовано", — повідомив він.

Демчук уточнив, що зараз проводиться спостереження та проливання окремих ділянок тління. Рятувальники продовжують отримувати сили та засоби ДСНС, Держлісагентства, ЗСУ та Укрзалізниці загальною чисельністю у 1 тисячу осіб та 180 одиниць техніки.

Як повідомлялося, на території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

фото: ДСНС