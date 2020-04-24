На Житомирщині рятувальники досі гасять траву - пожежі локалізовані

На Житомирщині рятувальники досі гасять траву - пожежі локалізовані

Укрінформ
На Житомирщині станом на 7 годину 24 квітня пожежі у лісових масивах локалізовані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 24 квітня пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 686 чоловіків та 99 одиниць техніки, з них від ДСНС 81 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки.

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23 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву.

«Станом на 7 год. 24 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 105 чоловік та 27 одиниць техніки, з них від ДСНС 50 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки, якими 23 квітня здійснено 9 скидів – 72 т води», - зазначають у ДСНС.

Фото: ДСНС

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