На Житомирщині рятувальники досі гасять траву - пожежі локалізовані

На Житомирщині станом на 7 годину 24 квітня пожежі у лісових масивах локалізовані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 24 квітня пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 686 чоловіків та 99 одиниць техніки, з них від ДСНС 81 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки.

23 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву.

«Станом на 7 год. 24 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 105 чоловік та 27 одиниць техніки, з них від ДСНС 50 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки, якими 23 квітня здійснено 9 скидів – 72 т води», - зазначають у ДСНС.

Фото: ДСНС