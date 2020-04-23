На Житомирщині знову виникла лісова пожежа - гасять з літаків

На півночі Житомирщини знову виникла лісова пожежа, до гасіння якої долучилися авіація, рятувальники та лісова охорона.

Про це інформує Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

«У другій половині дня в Поясківському лісництві Білокоровицького лісгоспу виникла пожежа, яка відразу ж набула загрозливих масштабів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі до її локалізації залучено близько 50 осіб лісової охорони та понад 10 одиниць техніки. До гасіння долучилися 25 рятувальників з 4 автоцистернами, співробітники сусідніх лісгоспів, працює авіація.

Крім того, триває гасіння вогню у Велідницькому лісництві Словечанського лісгоспу та в Словечанському лісгоспі АПК.

Як повідомляв Укрінформ, на території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Фото: ДСНС