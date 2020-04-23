Повітря з Чорнобиля йде на західні райони Київської області — Кульбіда

Продукти горіння, які викидаються в атмосферу у Чорнобилі, вітер відноситиме на західні райони Київської області.

Про це директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда зазначив на онлайн-брифінгу 23 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переміщення продуктів горіння, які викидаються в атмосферу, відбувається у південному напрямку зі швидкістю 10-15 км/год: із Зони відчуження — на західні райони Київської області, а з північних районів Житомирської області — в напрямку міст Коростень та Житомир".

Як повідомляв Укрінформ, в Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, яка почалася у Зоні відчуження ще 4 квітня. Збитки попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень. Представники ДСНС неодноразово наголошували, що загрози для критично важливих об'єктів Зони відчуження немає.

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Рятувальники продовжують боротися із вогнем у Зоні відчуження та на Житомирщині, вогню стає дедалі менше.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.