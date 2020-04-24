Міська влада Одеси створює на базі інфекційної лікарні власну ПЛР-лабораторію
Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.
"У міській клінічній інфекційній лікарні Одеси проводяться роботи зі створення власного лабораторного підрозділу для проведення ПЛР-діагностики. Розгортання ПЛР-лабораторії заплановано у виділених приміщеннях лабораторного відділення інфекційної лікарні, розташованого по вул. Пастера, 5/7", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Управлінням капітального будівництва міськради наразі проводяться роботи з капремонту приміщень, у яких буде розміщена ПЛР-лабораторія. "Буде закуплено обладнання та витратні матеріали для проведення ПЛР-діагностики на загальну суму 2,1 млн грн за кошти міськбюджету", - зазначено в повідомленні.
Наразі адміністрація міської інфекційної лікарні укладає договори з компаніями на поставку обладнання та реактивів для ПЛР-досліджень.
Зазначається, що відкриття цієї лабораторії забезпечить проведення всього комплексу діагностики коронавірусної хвороби COVID-19 у рамках міської інфекційної лікарні Одеси, а також дозволить у подальшому проводити на базі лабораторії ПЛР-діагностику інших інфекційних захворювань, підсумували в мерії.
Варто зазначити, що ПЛР-діагностування одеситів з підозрою на СОVID-19 здійснюють фахівці обласної вірусологічної лабораторії МОЗ та лабораторії протичумного інституту ім. Мечникова.
23 квітня виконком Одеської міськради ухвалив рішення про безкоштовний проїзд працівників опорних медичних установ міста, зайнятих діагностикою та лікуванням хворих на COVID-19, у міському пасажирському електротранспорті. Надано право безкоштовного проїзду також працівникам лабораторії протичумного інституту, які щодоби здійснюють більш двохсот ПЛР-тестувань жителів міста.
Як повідомлялося, станом на 24 квітня в Одеській області виявлено 169 жителів, інфікованих коронавірусом, протягом квітня три пацієнти місцевих лікарень померли. Одужали п'ятеро хворих на CОVID-19.
За даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.