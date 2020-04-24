Міська влада Одеси створює на базі інфекційної лікарні власну ПЛР-лабораторію

Влада Одеси готується відкрити на базі міської інфекційної лікарні третю ПЛР-лабораторію, окрім підпорядкованих МОЗ обласної вірусологічної лабораторії та вірусологічної лабораторії Українського державного науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"У міській клінічній інфекційній лікарні Одеси проводяться роботи зі створення власного лабораторного підрозділу для проведення ПЛР-діагностики. Розгортання ПЛР-лабораторії заплановано у виділених приміщеннях лабораторного відділення інфекційної лікарні, розташованого по вул. Пастера, 5/7", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Управлінням капітального будівництва міськради наразі проводяться роботи з капремонту приміщень, у яких буде розміщена ПЛР-лабораторія. "Буде закуплено обладнання та витратні матеріали для проведення ПЛР-діагностики на загальну суму 2,1 млн грн за кошти міськбюджету", - зазначено в повідомленні.

Наразі адміністрація міської інфекційної лікарні укладає договори з компаніями на поставку обладнання та реактивів для ПЛР-досліджень.

Зазначається, що відкриття цієї лабораторії забезпечить проведення всього комплексу діагностики коронавірусної хвороби COVID-19 у рамках міської інфекційної лікарні Одеси, а також дозволить у подальшому проводити на базі лабораторії ПЛР-діагностику інших інфекційних захворювань, підсумували в мерії.

Варто зазначити, що ПЛР-діагностування одеситів з підозрою на СОVID-19 здійснюють фахівці обласної вірусологічної лабораторії МОЗ та лабораторії протичумного інституту ім. Мечникова.

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23 квітня виконком Одеської міськради ухвалив рішення про безкоштовний проїзд працівників опорних медичних установ міста, зайнятих діагностикою та лікуванням хворих на COVID-19, у міському пасажирському електротранспорті. Надано право безкоштовного проїзду також працівникам лабораторії протичумного інституту, які щодоби здійснюють більш двохсот ПЛР-тестувань жителів міста.

Як повідомлялося, станом на 24 квітня в Одеській області виявлено 169 жителів, інфікованих коронавірусом, протягом квітня три пацієнти місцевих лікарень померли. Одужали п'ятеро хворих на CОVID-19.

За даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.