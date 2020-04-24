Поліція підозрює підпал будівлі монастиря УПЦ МП в Одесі

Одна з будівель Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ МП згоріла в ніч проти 24 квітня внаслідок підпалу. Розпочато кримінальне провадження, правоохоронці здійснюють оперативно-розшукові заходи для встановлення винуватців.

Про це розповів на брифінгу в Одеській облдержадміністрації керівник ГУ НП в області Олег Бех, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі на об'єктах монастиря ще працює слідчо-оперативна група. Однак є підстави вважати, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Ми пересвідчились, що підпал було вчинено у трьох місцях. Згоріли два транспортні засоби, корівник і склад монастиря. Розбираємось у тому, що сталося, треба встановити винуватців і притягнути їх до відповідальності", - сказав Бех.

У відділі комунікацій ГУ НП в області уточнили, що кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Втім, керівник Київського відділу поліції Одеси В'ячеслав Барба зауважив, що "слідством розглядаються декілька версій події, одна з яких – підпал".

У поліції додали, що при гасінні пожежі травмований 46-річний чернець, якого доставлено до лікарні з діагнозом "закрите пошкодження голіностопного суглобу".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 24 квітня виникла масштабна пожежа на території Свято-Успенського чоловічого монастиря у передмісті Одеси. На час прибуття рятувальників спостерігалось загоряння відкритим полум'ям окремо розташованої дерев'яної господарської будівлі. Рятувальники локалізували пожежу о 02 год. 45 хв. і ліквідували о 03 год. 41 хв. на площі 480 кв. метрів.