Вінницька мерія домовляється з холдингом UBC Group про виробництво у місті апаратів ШВЛ

Вінницька мерія веде переговори з керівництвом холдингу UBC Group про виробництво апаратів штучної вентиляції легень, які необхідні для лікування важких хворих на COVID-19, на заводі холодильного обладнання «Грін Кул», розташованого у Вінницькому індустріальному парку.

Про це у п’ятницю на брифінгу заявив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"UBC Group, до якої входить завод «Грін Кул» у нашому Вінницькому індустріальному парку, на сьогоднішній день налагоджує виробництво вітчизняних апаратів штучної вентиляції легень на базі апаратів «Медтронік» виробництва США. Думаю, що за місяць-два буде проведено відповідну сертифікацію, і ми розглядаємо можливість разом з керівництвом концерну UBC Group, щоб виробництво цих ШВЛ було розміщене саме на заводі «Грін Кул» у місті Вінниці», - повідомив Моргунов.

Подробиць про перебіг переговорів міський голова не повідомив.

Посадовець зазначив, що ініціатива UBC Group є «дуже гарна новина в цілому для України, тому що апарати ШВЛ – це великий дефіцит».

«Вони всі імпортного виробництва, і на сьогоднішній день досить складно їх замовити і закупити, не кажучи вже про ціну, яка наразі на ринку у 2-3 рази вища, ніж до коронавірусу. Виробництво вітчизняних апратів дає можливість представити на ринку зовсім іншу конкурентну ціну і зменшити імпортні поставки цих апаратів», - сказав міський голова Вінниці.

UBC Group – торговельно-промисловий холдинг, світовий лідер, що працює у галузі холодильної техніки та промопродуктів. Компанія працює понад 20 років та постачає продукцію у 120 країн світу. Серед її клієнтів є такі відомі торгові марки, як Coca-Cola, Pepsi, Carlsberg, Heineken, ABInBev, SABMiller, MolsonCoors, Nestle. У Вінниці компанія представлена заводом холодильного обладнання «Грін Кул», який працює у місті з 2018 року.

Як повідомлялося, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.