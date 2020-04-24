У Вінниці коронавірус виявили у працівників фабрики, яка шила захисні костюми для медиків

На вінницькій фабриці «Володарка», яка шила захисний одяг для медиків, виявили коронавірус у семи працівників.

Про це у п’ятницю на брифінгу сказав міський голова Вінниці Сергій Моргунов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про «Володарку», вже було завершено пошиття оцих 10 тисяч костюмів. Але я хочу зупинитися окремо, тому що дуже багато в пресі запитань. На жаль, на «Володарці» в однієї з працівниць було виявлено коронавірус. І там обласний лабораторний центр провів ПЛР-тестування всім контактним і потенційно контактним особам. Було проведено більше двохсот тестів і, на жаль, було виявлено сім підтверджених випадків», - повідомив Моргунов.

За його словами, на фабриці була проведена дезінфекція, і підприємство зараз працює в штатному режимі.

Як повідомлялося, підприємство виготовляло захисні костюми для медиків на замовлення Вінницької міської ради.

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За даними ЦГЗ станом на 9.00 24 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 647 випадків COVID-19. Протягом 23 квітня отримано 477 повідомлень про нові підтверджені випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 193 людини, з них 99 чоловіків та 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%). 601 людина вже одужала, з них 109 медиків — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

У Вінницькій області зафіксовано 370 випадків коронавірусу, 51 пацієнт одужав.