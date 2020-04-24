На Київщині підтвердили 505 випадків COVID-19, за добу - 54

У Київській області підтверджено 505 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 24 квітня 2020 року офіційно підтверджено 505 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 54 нових випадки коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Так, в Обухівському районі – 82 випадки коронавірусу (21 – смт Козин, 4 – с. Романків, 10 – м. Українка, 39 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка, 1 – с. Нещерів, 1 – с. Германівка, 1 – с. Таценки, 2 – с. Деремезна, 1 – с. Красне 1, с. Долина – 1).

У Києво-Святошинському районі зафіксували 188 випадків COVID-19 (24 – с. Софіївська Борщагівка, 13 – Крюковщина, 101 – м . Вишневе, 9– м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське , 4 – с. Дмитрівка, 3 – с. Тарасівка; 3 –с. Чайки, 8 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 3 – с. Білогородка, 1 – с. Капітанівка, 1- с. Нове, 1- с. Гнатівка; 1 – с. Юріївка; 1 – смт. Чабани).

Два випадки зараження коронавірусом виявили у Баришівському районі ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1); 5 – у Білоцерківському р-ні (с. М. Вільшанка -1, Фурси -2, м. Узин -2); 12 – у Бориспільському р-ні (2- с. Гнідин, 2 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 3 – с. Гора, Кийлів -1, Петропавлівське – 1, Проліски-2); 18 – у Броварському р-ні (с. Зазим’я, с. Княжичі, смт Калита, с. Требухів, с. Погреби, Велика Димерка, с Гоголів); 3 – у Бородянському р-ні ( смт. Немішаєво -1; смт Клавдієво -1; с. Загальці – 1); 8 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі -3; с. Іванковичі -2; с. Погреби -1; с. Данилівка -1, с. Мала Салтанівка – 1); 5 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці-2, Тарасівщина – 1; с. В. Дубечня -1, с. Козоровичі -1); 2 – у Іванківському районі (с. Тетерівське -1; с. Дитятки – 1); 11 – у Макарівському р-ні (с. Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1, Бишів -1, Наливайківка-1); 4 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка -2; с. Зеленьки -1, с. Здорівка – 1); 9 – у Кагарлицький р-ні ( с. Панікарча-1, с. Слобода – 6, с. Зелений Яр -2);3 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми -1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1); 1 – у Поліському р-ні ( 1- с. Стещино); 1 – у Рокитнянському р-ні( 1 –с. Запруддя); 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха); 1 – у Згурівсьому р-ні (с. Черевки).

У м. Біла Церква зареєстровано 8 випадків коронавірусу; 19 – у м. Бровари; 25 – у м. Бориспіль; 1 – у смт Бородянка; 11 – у м. Буча; 13 – у м. Васильків; 3 – у смт Володарка. 9 – у м. Вишгород; 20 – у м. Ірпінь; 4 – у м. Фастів; 1 – у смт Ворзель; 3 – у м. Гостомель; 1 – у смт Коцюбинське; 1 – у смт Ставище; 17– у м. Кагарлик; 3 – у м. Переяслав; 2 – у смт Рокитне; 1– у смт Іванків.

Із них діти – 44. Одужало – 38.

За час пандемії померло – 12 людей: 6 випадків – у Києво-Святошинському районі (Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка); 1 випадок – Макарівський район (с. Мостище), 1 випадок – м. Біла Церква, 1 випадок – м. Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок – Ставищенський район, 1 випадок – Васильківський район. За добу нових випадків немає.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 1111 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 96 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 3330 контактними особами.

В Україні станом на 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19.